Вдовиченков раскритиковал современных мужчин

Актер Владимир Вдовиченков считает современных мужчин инфантильными и боязливыми, сообщает KP.RU. При этом в беседе с изданием артист высказал мнение, что первый шаг в отношениях могут сделать как мужчины, так и женщины, и это во многом зависит от того, кто из них больше хочет контакта.

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Мне кажется, в этом смысле нет ограничений. <...> Это ведь тоже догмы определенные, что девушка или женщина не может проявить инициативу. Знаете, сейчас мужчины инфантильные, всего боятся, — пояснил 52-летний актер.

Он добавил, что сегодня часто мужчине для признания девушке в любви требуется оценка его друзей, которые не должны видеть, что он проявил какую-то слабость.

Ранее Владимир Вдовиченков признался, что получал травмы на съемках, которые подкосили его здоровье. В частности, после травмы, полученной в ходе работы над фильмом «Звездочет», он почти двадцать лет продолжает ходить на лечебную физкультуру и делать уколы. В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что супруга вызвала актеру скорую помощь, поскольку у него закружилась голова и появилось чувство тошноты. Утверждалось, что при обследовании медики диагностировали у него синдром вертебро-базилярной недостаточности, но Вдовиченков отказался от госпитализации.