Голикова заявила, что курс "Семьеведение" в школах будет внеурочным

Занятия в рамках новой дисциплины под названием "Семьеведение", которые внедрят в школьную программу с нового учебного года, будут внеурочным и не войдут в разряд обязательных предметов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на просветительском марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи, передает ТАСС. По плану проведения Года семьи в 2024 году, который был согласован с кабмином РФ, уроки по этой дисциплине должны быть внедрены в школьную программу уже в этом году. По ее словам, эти занятия будут проводиться в формате беседы с психологами и историками. Ранее член комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова призывала к тому, чтобы уроки семьеведения проходили в виде факультатива в системе воспитательной части процесса. По ее мнению, на этих занятиях ученики должны рассуждать и учиться ответственности, а не получать оценки. До этого в Госдуме заявляли о возможном введении в школах предмета семьеведение. Преподавать его планировали по единому учебнику, который должны подготовить к 2024 году, говорила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Парламентарий подчеркнула, что нужно с ранних лет говорить детям о важности сохранения семьи и "готовить молодежь к семейной жизни".

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