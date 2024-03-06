Выставку-форум «Россия» посетили восемь миллионов человек

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетили восемь миллионов человек. Восьмимиллионным гостем стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени.

На выставку Лейзер приехал вместе с родителями Павлом и Анастасией и младшим братом Романом. Победителю вручили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который состоится в Москве 21 марта.

Сам подросток играет в футбол с четырёх лет

Ранее президент России Владимир Путин отметил роль выставки-форума «Россия» в продвижении традиционных ценностей.

Также сообщалось, что заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о предстоящих выступлениях артистов проекта «Музыка в метро» на международной выставке-форуме «Россия».