Малышева сообщила о госпитализации матери после выписки: «Тупик с больницами»

Телеведущая и врач Елена Малышева сообщила в Instagram, что ее 90-летнюю мать Галину Морозову госпитализировали вскоре после выписки.

По словам Малышевой, родительница упала дома и ударилась головой. В итоге ей пришлось вызывать скорую помощь. Телеведущая пожаловалась, что их семью преследует "тупик с больницами".

"Слава Богу, что там нет никаких переломов, гигантская гематома, просто огромная. Вот такая жизнь, но я надеюсь на лучшее", — рассказала Малышева.

В ноябре 2023 года Малышева сообщила, что у ее матери "слабеет разум". Она заявила, что женщина впервые не смогла сесть в машину. По словам Малышевой, она делает все возможное, чтобы поддерживать работу мозга матери. Она созванивается с членами семьи и просит их делиться с родственницей хорошими воспоминаниями.

"Дома разум мамы потихоньку слабеет. Развлекаю дома маму, как могу. Мама совсем не может опереться о ноги, это полный парапарез. Ни во что плохое не хочется верить", — поделилась врач.

В феврале Малышева рассказала, что ее мать тяжело болеет почти два месяца. Из-за проблем со здоровьем родительница перестала ходить.