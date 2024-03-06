Названы сроки начала действия предложенного Путиным изменения в ЕГЭ

Выпускники уже в этом учебном году получат право пересдать один предмет Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до окончания приемной кампании в вузы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

Президент России Владимир Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию предложил дать выпускникам школ право пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы. Сроки пересдачи, по его словам, должны быть определены так, чтобы абитуриенты успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

Как отметил Музаев, возможность пересдать один предмет выпускного экзамена по выбору появится с июня 2024 года. При этом при пересдаче одного ЕГЭ в тот же год первый результат итоговой аттестации аннулируют, подчеркнул руководитель надзорного ведомства.