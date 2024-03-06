В российских онлайн-кинотеатрах значительно вырос интернет-трафик

В 2023 году пользователи российских онлайн-кинотеатров потратили гораздо больше гигабайт, чем в предыдущем году. Так, показатель на 23% превысил значение 2022-го года, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования «Мегафона» и Start.

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Мониторинг показал, что в среднем россиянин каждый месяц посвящает почти 19 часов просмотру фильмов и сериалов. Самую большую активность наблюдали в ноябре и декабре - тогда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», говорится в публикации.

Специалисты сообщают об увеличении совокупного трафика платформ Wink и Start (там состоялся релиз картины) в ноябре на 13% к предыдущему месяцу. В декабре показатель продемонстрировал рост на 64%. Чуть более половины посетителей видеосервисов (51%) - пользователи от 25 до 35 лет, 23% - пользователи 17-25, 24% - 35-45 лет.

В столице и Санкт-Петербурге зафиксирована наибольшая доля пользователей онлайн-кинотеатров. Среди других регионов, вошедших в список - Самарская область, Краснодарский край и Башкирия.

Самой большой популярностью из категории «сериалы» пользуются драмы. Среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии, отмечают в Start. Кроме того, специалисты зафиксировали пятикратное увеличение аудитории семейных сериалов.

В прошлом году общее время, которое россияне тратят на просмотр кино, составило 18 часов и 41 минуту ежемесячно (+21%).

Ранее глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин заявил РБК, что российские кинопродакшены в технологическом плане находятся в точке «ноль» и не хотят предлагать аудитории фильмы, снятые с использованием современных возможностей.