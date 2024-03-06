Началась реставрация мемориала защитникам Севастополя

В Севастополе началась реставрация мемориала защитникам города в 1941-1942 годов. Работы планируется завершить к Дню Победы - 9 мая.

© скриншот видео М. Развожаева

"Будут отреставрированы пьедестал, фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, скульптурная композиция "Вечный огонь", смотровая площадка, ограждение. Планируется установить новое освещение на территории всего пространства и сделать подсветку самой скульптуры", - сообщил в ТГ-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

Прилегающий к памятнику сквер благоустроят новыми пешеходными дорожками, а также велосипедными парковками. Здесь установят новые урны и скамейки для отдыхающих, а дендрологи проведут озеленение территории.

Как сообщил руководитель работ Георгий Гегиадзе, реставрировать медные фигуры матроса и солдата планируют на месте с помощью переносного оборудования и установки строительных инвентарных лесов. Реставрация других элементов скульптурной композиции будет проходить в мастерской, где рабочие заменят заплатки из черного металла на медь.

Справка

Строительство мемориала "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный началось в 1981 году. Руководил работами архитектор Николай Жариков. К 1989 году, когда готовность мемориала составляла свыше 70 процентов, работы приостановились из-за проблем с финансированием. Строительство удалось завершить лишь в 2007 году.