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Развожаев призвал жителей Севастополя не тревожиться из-за громких звуков

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан, чтобы они не боялись громких звуков в городе, они будут связаны с учениями Черноморского флота. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале. Чиновник уточнил, что состоятся тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), в том числе с применением стрелкового оружия. Учения продлятся примерно до 11.00, написал Развожаев. Он заверил, что в городе все спокойно. Также утром 6 марта стало известно, что в Севастополе паромы "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" не вышли на линию. В ночь на 5 марта по Крымскому мосту перекрывали движение, однако утром проезд вновь разрешили. Сообщалось, что ночью над Керчью произошло несколько громких взрывов. Очевидцы утверждали, что в разных районах города были слышны от трех до пяти мощных хлопков.

Развожаев предупредил жителей Севастополя о громких звуках в связи с учениями
© РИА Новости
Общество
Михаил Развожаев
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