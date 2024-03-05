Пушилин высказался насчет судьбы авдеевского «Коксохима»

Решение по восстановлению или другим действиям, связанным с Авдеевским коксохимическим заводом ("Коксохим", АКХЗ), должны принимать специалисты. Об этом РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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"Дальше уже работа профильных ведомств, которая уже позволит сделать правильную оценку по объемам восстановления, поможет спланировать это восстановление, восстановление тех или иных предприятий, даст окончательную позицию по авдеевскому "Коксохиму", по согласованию с федеральным центром будет окончательное решение по возможности и необходимости его восстановления", - заявил Пушилин.

Он добавил, что в ближайшее время специалисты смогут предоставить итоги анализа ситуации вокруг завода.

Авдеевский коксохимический завод является одним из крупнейших в Европе заводом данного профиля. В ходе боевых действий он был серьезно поврежден из-за того, что украинские войска использовали здания завода как укрепления.

До этого бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала "освобождением" потерю армией страны контроля над донецким городом Авдеевкой.