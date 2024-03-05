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Правнук Иосифа Сталина призвал пересмотреть итоги XX съезда КПСС

По словам художника Селима Бенсаада, он имеет полное право добиваться реабилитации прадеда в мировой истории.

Правнук Сталина призвал пересмотреть итоги XX съезда КПСС
© РИА Новости
«Исполняется 71 год, как с нами нет товарища Сталина. Сегодня я хочу поднять вопрос на законодательном уровне, и пересмотреть результаты XX съезда партии, и восстановить доброе имя моего прадеда, который был репрессирован посмертно. Я обращаюсь с призывом восстановить историческую справедливость», — сказал Бенсаад на пресс-конференции.

Сегодня правнук Иосифа Сталина приехал в Нижегородскую область, где возложил цветы к памятнику генералиссимусу в городе Бор.

Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года.

Общество
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