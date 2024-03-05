Известный режиссер вспомнил об оскорблениях со стороны Козловского

Известный российско-армянский режиссер Сарик Андреасян вспомнил об оскорблениях в свой адрес со стороны актера Данилы Козловского. Об этом он сообщил в интервью Мадонне Мур, доступном на YouTube.

Кинематографист рассказал, что написал артисту с предложением выслать сценарий своего нового проекта, а в ответ на это Козловский его оскорбил.

«Я Козловского ни разу в жизни не видел. Один раз я написал ему эсэмэску, он мне грубо на нее ответил, и я просто подумал, что, наверное, это не очень хороший человек», — поведал режиссер.

Он предположил, что именно из-за такого поведения актера начали «отменять» в России: «Когда ты настолько высокомерен и живешь в каком-то своем пространстве, происходит это — люди запрещают твои спектакли и не хотят видеть тебя на экране».

Андреасян добавил, что не станет снимать актеров, которые когда-то выступили с критикой в адрес своей страны и покинули Россию, даже если они примут решение вернуться. По его мнению, зритель не сможет забыть таких поступков со стороны творческих деятелей.

В декабре прошлого года Козловский анонсировал премьеру своего авторского спектакля-концерта в Европе.