Вован и Лексус предложили провести «лекцию» для разыгранных политиков

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что хотели бы провести лекцию для разыгранных ими ранее политиков, подчеркнув, что пока никто не соглашается на соответствующее предложение, сообщает РИА Новости.

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«Пока нет. Ну мы читаем им в каком-то роде лекции через наши пранки. Они может как-то потом это виртуально понимают. Мы бы хотели созвать их вместе, устроить большую конференцию», — заявил Кузнецов.

По его словам, жертвы розыгрыша могли бы поделиться своим опытом и рассказать, как чувствуют себя после пранка. Он добавил, что пока все стесняются принимать участие в подобных мероприятиях.