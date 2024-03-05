Мнения американцев по поводу России разделились

Многие американцы полагают, что Россия является врагом для их страны, однако есть в США и те, кто называют РФ дружественным государством. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного телеканалом CBS и исследовательской службой YouGov.

Участникам исследования был задан вопрос: "Считаете ли вы Россию союзником США, дружественной, но не союзником, недружественной или врагом США?" 3% респондентов назвали РФ союзником Вашингтона, 25% - дружественным государством, но не союзником Соединенных Штатов. 34% сообщили, что считают Россию недружественной для США страной, а 37% - врагом.

Согласно представленным данным, в наименьшей степени склонны видеть в России врага респонденты, которые отметили, что придерживаются консервативных взглядов.

Респондентов также спросили, в какой степени будут влиять те или иные проблемы на их решения, касающиеся голосования на предстоящих в ноябре выборах президента США. Им было предложено ответить, являются ли с этой точки зрения различные темы и события "важным фактором", "незначительным фактором" или вообще не являются фактором.

41% опрошенных назвали конфликт на Украине "важным фактором", столько же "незначительным фактором", 18% не считают его фактором для принятия решений, касающихся выборов президента. Обострение палестино-израильского конфликта "важным фактором" назвали 37% опрошенных, "незначительным фактором" - 44%, остальные его фактором не считают.

Экономическую ситуацию считают "важным фактором" 82% участников исследования, 15% - "незначительным фактором". Обстановку на границе между США и Мексикой назвали "важным фактором" 62%, "незначительным фактором" - 28%. Преступность является "важным фактором" для 62% респондентов, для 28% - "незначительным фактором".