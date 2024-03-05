Ректор МГИМО оценил новый учебник истории

"Так что сегодня ребята будут готовиться и по новому учебнику, но если говорить о древней истории, средневековой, новой истории, то будут готовиться по старым учебникам. Но я должен сказать, что учебники, которые вышли в 2014 году, тоже очень хорошие. Три линейки под редакцией [Владимира] Мединского, под моей редакцией, под редакцией [Юрия] Петрова - эти три линейки дают хорошее представление о нашей истории. Я думаю, что если ребята будут заниматься по одной из этих линеек, они, несомненно, хорошо смогут подготовиться к ЕГЭ, - отметил Торкунов. - Что касается учебника 10-11-го классов. Мне в последнее время довелось поездить по нашим регионам по разным поводам и случаям. И очень часто, к моему удовольствию, после выступления, дискуссии подходят школьные учителя и говорят, что для них этот учебник оказался исключительно удобным".