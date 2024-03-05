Ректор МГИМО оценил новый учебник истории

Торкунов заявил, что новый учебник истории получает высокие оценки
Новый учебник по истории дает хорошую основу для подготовки к экзаменам и уже получает хорошие отзывы. Об этом в интервью ТАСС заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на полях Всемирного фестиваля молодежи.
На вопрос, как хорошо можно подготовиться к ЕГЭ по новому учебнику, ректор МГИМО напомнил, что пока новый учебник вышел только для 10-11-х классов, а вот для 5-9-х новинка должна появиться к началу следующего учебного года.
"Так что сегодня ребята будут готовиться и по новому учебнику, но если говорить о древней истории, средневековой, новой истории, то будут готовиться по старым учебникам. Но я должен сказать, что учебники, которые вышли в 2014 году, тоже очень хорошие. Три линейки под редакцией [Владимира] Мединского, под моей редакцией, под редакцией [Юрия] Петрова - эти три линейки дают хорошее представление о нашей истории. Я думаю, что если ребята будут заниматься по одной из этих линеек, они, несомненно, хорошо смогут подготовиться к ЕГЭ, - отметил Торкунов. - Что касается учебника 10-11-го классов. Мне в последнее время довелось поездить по нашим регионам по разным поводам и случаям. И очень часто, к моему удовольствию, после выступления, дискуссии подходят школьные учителя и говорят, что для них этот учебник оказался исключительно удобным".
Как подчеркнул ректор МГИМО, в новом учебнике впервые содержатся ссылки на художественные и на документальные материалы.
"Вы через QR-код, который есть в учебнике, непосредственно выходите на тот дополнительный материал, который нужен и учителю, и ученику. Но не просто на дополнительный материал научно-образовательного свойства, а на художественные фильмы, которые той или иной теме посвящены, на спектакли, - продолжил он. - Мне кажется, что это очень хорошая находка, которая дает возможность и детям, и учителям посмотреть на те или иные исторические события в том числе и с художественной точки зрения, как это было отображено в свое время в кинофильмах, в спектаклях, в документальных фильмах. Так что, я надеюсь, этот учебник будет полезен всем, кто заканчивает школу в этом году".
Торкунов призвал не забывать, что "нет совершенства ни в чем".
"Поэтому в любом случае, конечно, и учебник будет дорабатываться, и будут появляться новые разделы, новые факты в этом учебнике. Но основа хорошая. Хвалю себя в данном случае, но правда есть правда, никуда от нее не денешься", - резюмировал он.
О Всемирном фестивале молодежи
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.