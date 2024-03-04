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В России заработал сервис электронной подачи документов в суд через «Госуслуги»

Россияне смогут подавать иски, жалобы, ходатайства и прочие обращения в суд через портал «Госуслуг». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В России заработал сервис электронной подачи документов в суд через «Госуслуги»
© РИА Новости

«На портале Госуслуг заработал сервис „Электронная подача документов в суд“. Иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн. Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя», — сообщает Минцифры.

Уточняется, что главным условием для подачи обращения является наличие подтвержденной учетной записи в Госуслугах.

Обратиться через интернет стало возможно во все суды общей юрисдикции, а также в Верховный суд. На «Госуслугах» россиянам помогут выбрать суд, рассчитать и оплатить пошлину. Для отправки обращения необязательно наличие электронной подписи. Сроки рассмотрения таких обращений варьируются от нескольких дней до нескольких месяцев.

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