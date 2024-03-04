В России заработал сервис электронной подачи документов в суд через «Госуслуги»

«На портале Госуслуг заработал сервис „Электронная подача документов в суд“. Иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн. Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя», — сообщает Минцифры.