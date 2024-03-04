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РИА Новости: посадившие самолёт в поле пилоты находятся в отпуске без содержания

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии», которые посадили самолёт в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, находятся в отпуске без содержания.

Посадивших самолет в поле пилотов «Уральских авиалиний» отстранили
© РИА Новости

«До окончания расследования Росавиацией пилоты Белов и Семёнов находятся в отпуске без содержания», — сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области, пассажиры были эвакуированы.

Сотрудники СК изъяли чёрные ящики самолёта.

Общество
Уральские авиалинии
Росавиация
Новосибирск