Кустурица назвал Москву лучшим городом в мире
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что считает Москву лучшим городом в мире.
"Москва - это город, я думаю, <...> самый огромный и самый лучший город в мире. <…> Москва - мегаполис душой. Конгломерат архитекторов, которые во веки веков работали и сейчас [работают], и я всегда здесь очень хорошо чувствую себя", - сказал он журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи.
Он также высоко оценил организацию фестиваля. По мнению Кустурицы, в Европе организовываются мероприятия, связанные только с профессиональными вопросами.
"А здесь такие человеческие вопросы обсуждаются", - отметил он.
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.