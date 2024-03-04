$91.35+0.0299.11+0.38
Войти в почту

Кустурица назвал Москву лучшим городом в мире

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что считает Москву лучшим городом в мире.

Кустурица назвал Москву лучшим городом в мире
© РИА Новости

"Москва - это город, я думаю, <...> самый огромный и самый лучший город в мире. <…> Москва - мегаполис душой. Конгломерат архитекторов, которые во веки веков работали и сейчас [работают], и я всегда здесь очень хорошо чувствую себя", - сказал он журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Он также высоко оценил организацию фестиваля. По мнению Кустурицы, в Европе организовываются мероприятия, связанные только с профессиональными вопросами.

"А здесь такие человеческие вопросы обсуждаются", - отметил он.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.

Общество
Эмир Кустурица
Москва