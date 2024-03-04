Кустурица назвал Москву лучшим городом в мире

"Москва - это город, я думаю, <...> самый огромный и самый лучший город в мире. <…> Москва - мегаполис душой. Конгломерат архитекторов, которые во веки веков работали и сейчас [работают], и я всегда здесь очень хорошо чувствую себя", - сказал он журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи.