Добровинский: семья погибшего в ДТП определилась с позицией по УДО Ефремова

«Да, семья (погибшего в ДТП Сергея Захарова) определилась со своей позицией, в офисе я лично получил информацию, мы готовим её в письменном виде, и если будет запрос суда или адвокатов господина Ефремова, с удовольствием её представим», — заявил Добровинский.