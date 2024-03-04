Ливанов ответил предложившей ударить по Москве правнучке Чкалова

Народный артист РСФСР Василий Ливанов ответил правнучке Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарье Богдановой на призывы к бомбовым ударам по Москве. Его цитируют "Аргументы и факты".

"Ей нужно сходить к хорошему психиатру", - предложил он.

По мнению Ливанова, Богданова поступает так, чтобы обратить на себя внимание, поскольку других возможностей у женщины нет.

"Так что она надеется такими гадостями, мерзостями обратить на себя внимание. Потому что ее никто не знает", - заявил сыгравший Шерлока Холмса актер.

Он добавила, что если бы не фамилия знаменитого прадедушки, никто бы не стал слушать женщину, а также назвал ее молью и ничтожеством.

Накануне актер Иван Охлобыстин рассказал, кого из артистов нужно отменить навсегда после "голой" вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.