Депутат связала Северное сияние с теорией заговора

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева связала магнитные бури в Москве с теорией заговора, связанной с "химиотрассами" (или химтрейлами). Согласно данной теории, некие химикаты распылаются в небе, например, якобы для контроля численности населения Земли или испытаний биологического оружия. Таким мнением депутат поделилась в своем Telegram-канале.

"Северное сияние в Москве и Подмосковье так смешно обосновывают магнитной бурей… Истинная причина таким явлениям совершенно не свойственным местностям, на мой взгляд - химтрейлы... Да, да, они тоже не конспирология, не теория заговора, они существуют. Например, на 9 мая именно с помощью этой технологии разгоняют облака, распыляя с самолетов определенные вещества", - написала Енгалычева.

По ее словам, "следы от определенных самолетов", которые, как она утверждает летят транзитом из Китая через Россию, "не рассеиваются за минуты, а повисают на долгие часы". Они формируют "определенный отражающий слой" вокруг Земли, добавила депутат.

Она задается вопросом, зачем "над нами распыляют". С точки зрения Енгалычевой, истинной причиной "распыления" оказывается некий проект "Blue Beam" (Голубой Луч), согласно которому правительствами разных стран якобы испытывается "секретная технология" для создаются голограмм. С помощью них правительства якобы манипулируют людьми для своих целей.