Отшельница Агафья Лыкова, проживающая на заимке на территории заповедника Хакасский, не включена в реестр избирателей. Об этом ТАСС сообщили в избиркоме Хакасии.

"В нашей базе данных регистра избирателей Агафьи Карповны [Лыковой] нет. От нее желание проголосовать к нам не поступало", - сообщил представитель избиркома, добавив, что по этой причине она "вряд ли голосовала на прошлых выборах".

Он отметил, что ему неизвестно есть ли у Лыковой действующий паспорт.

По словам директора заповедника Виктора Непомнящего, об организации голосования для отшельницы из избиркома никто не обращался.

Некоторые старообрядческие общины в России не получают паспорта и другие документы исходя из своих убеждений.

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Ей 79 лет. Она живет в тайге одна. Иногда с ней остаются добровольные помощники.