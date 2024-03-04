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В Хакасии отшельницу Лыкову не включили в реестр избирателей

Отшельница Агафья Лыкова, проживающая на заимке на территории заповедника Хакасский, не включена в реестр избирателей. Об этом ТАСС сообщили в избиркоме Хакасии.

"В нашей базе данных регистра избирателей Агафьи Карповны [Лыковой] нет. От нее желание проголосовать к нам не поступало", - сообщил представитель избиркома, добавив, что по этой причине она "вряд ли голосовала на прошлых выборах".

Он отметил, что ему неизвестно есть ли у Лыковой действующий паспорт.

По словам директора заповедника Виктора Непомнящего, об организации голосования для отшельницы из избиркома никто не обращался.

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Некоторые старообрядческие общины в России не получают паспорта и другие документы исходя из своих убеждений.

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Ей 79 лет. Она живет в тайге одна. Иногда с ней остаются добровольные помощники.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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