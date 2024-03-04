Россиянам назвали безопасную дозу алкоголя

Ежедневно допустимо выпивать не более 40 миллилитров чистого этанола, рассказал доктор медицинских наук, гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтбрега) Владимир Неронов. Относительно безопасную дозу алкоголя он назвал россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

© Unsplash

По словам Неронова, наркологи считают запоем даже ежедневное употребление бутылки пива. При этом он подчеркнул, что относительно безопасной дозой алкоголя можно считать 40 миллилитров чистого этанола (100 миллилитров водки) не чаще одного-двух раз в неделю.

По данным ВОЗ, максимальной безопасной дозой для взрослого мужчины назван объем в 10 литров этанола. Российский взгляд на эту меру более консервативен. Исходя из дозы 40 миллилитров два раза в неделю, получаем всего два литра. Если принять во внимание национальные традиции и обилие праздничных дней, можно увеличить годовую дозу до четырех литров этанола, но не более — Владимир Неронов, гастроэнтеролог.

При этом, продолжил гастроэнтеролог, необходимо учитывать возраст, вес, пол и состояние здоровья человека. Ежедневное беспричинное употребление алкоголя — это уже зависимость, констатировал он.

При постоянном употреблении алкоголя, предупредил Неронов, у человека неизбежно разовьются заболевания пищеварительной системы, печени и поджелудочной железы (гепатит и панкреатит). Людям с уже имеющимися заболеваниями ЖКТ следует избегать употребления газированных алкогольных напитков, таких как коктейли, игристые вина. Также им необходимо отказаться от употребления пива, а в праздничные дни пить умеренное количество крепких алкогольных напитков (100-150 миллилитров водки, коньяка или виски), добавил гастроэнтеролог.