Минздрав привлечет к диспансеризации граждан, не обследовавшихся более двух лет

Минздрав определит новое требование к первичному звену здравоохранения, согласно которому медорганизации обяжут приглашать на диспансеризацию пациентов, не обращавшихся за медпомощью более двух лет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Он отметил, что туда же относится диспансерное наблюдение пациентов, имеющих хронические заболевания. По его словам, по ним информационная система уже подсказывает, кого необходимо пригласить и в каком месяце.

Мурашко добавил, что такой мягкий контроль за работой клинического подразделения и внимание к пациенту уже внедряется в учреждениях здравоохранения.

Ранее Владимир Путин сообщил, что с 2025 года в России может появиться возможность оформления налоговых вычетов для граждан, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО.

Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году вступают в силу некоторые изменения в связи с реализацией важных проектов в сфере здравоохранения. По словам мэра Москвы, некоторые проекты являются пилотными. Однако программы хорошо зарекомендовали себя во время тестов, поэтому будут реализовываться на постоянной основе.