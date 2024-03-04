Вдова Жванецкого назвала самый комфортный город для жизни

Вдова сатирика Михаила Жванецкого Наталья заявила, что считает Москву самым комфортным городом для нее. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

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Наталья ответила на вопрос, чем Москва превосходит другие мегаполисы мира. Среди факторов, влияющих на ее восприятие зарубежных городов, она назвала иную языковую среду, поскольку она владеет английским языком скорее на бытовом уровне, а также наличие близких людей рядом. «Конечно, мне намного лучше здесь [в Москве]. Этот город — Москва — мне понятен, тут мне хорошо. Главное, что здесь есть друзья. Без них мне вообще не очень интересны другие города», — сообщила Наталья.

Жванецкая также отметила, что, в отличие от зарубежных городов, в российской столице она чувствует себя в безопасности.

«В Москве я защищена. Могу кому-то позвонить в любой момент. Тем же друзьям-врачам. Или юристам. А в другом городе появляется легкая тревога», — призналась она.

В заключение Наталья рассказала, что живет в Москве более 30 лет и очень любит этот город — он давно стал родным, и ей все здесь нравится.