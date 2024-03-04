Директор ЗАЭС сообщил о достаточных запасах воды для охлаждения блоков

"О техническом состоянии станции было мистеру Гросси очень много рассказано. Что касается воды, его разуверили, разубедили в его опасениях. <...> Ему продемонстрировали места, откуда осуществляется подпитка водой станции. Было ему рассказано о тех мероприятиях, которые планирует сделать станция и концерн "Росэнергоатом" для компенсации тех потерь, которые были нанесены разрушением дамбы Каховского водохранилища. На мой взгляд, мистер Гросси удовлетворенным в этой части уехал", - рассказал директор ЗАЭС.