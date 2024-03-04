Лужина поспорила с Никитой Михалковым после его слов о Рязанове

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина заявила, что режиссер Эльдар Рязанов оставил после себя шедевры советского кино, к которым миллионы россиян возвращаются до сих пор. Таким образом она отреагировала на слова актера и режиссера Никиты Михалкова, который говорил, что для него фильмы Рязанова не кино, сообщает aif.ru.

Потом уже фильмы по качеству пошли на спад — вполне возможно. Я имею в виду последние киноработы Рязанова — «Старые клячи» и другие послеперестроечные картины, — заявила Лужина.

Актриса отметила, что разбирается в вопросах кинематографа хуже, чем Михалков. При этом она подчеркнула, что оценивает картины эмоционально, как зритель, и с этой точки зрения фильмы Рязанова приходятся ей по вкусу.

Однако Лужина указала на эпизод в творчестве Рязанова, который она не понимает и не поддерживает. По ее мнению, режиссер зря взял Барбару Брыльску в фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Она уверена, что не стоило привлекать иностранную актрису, которая всегда свысока относилась к российской публике и коллегам.