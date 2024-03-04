Жители ряда регионов России увидели северное сияние

Жители Москвы , Санкт-Петербурга и ряда других российских регионов в ночь на понедельник, 4 марта, наблюдали северное сияние. В социальных сетях появились фотографии редкого природного явления.

Северное сияние минувшей ночью увидели в Московской, Ленинградской, Калининградской, Тверской областях, а также нескольких других регионах России. Так, в Telegram-канале «АстроФотоБолото» были опубликованы снимки из Дубны, на которых можно увидеть небо, окрашенное в зеленый цвет.