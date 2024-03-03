Мэр Ростова предложил жителям обрушившегося дома взять кредиты на жилье

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил жительнице обрушившегося дома за счет выплаты погасить кредит за квартиру и взять новый.

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— Получите выплату — погасите кредит, — ответил мэр на вопросы женщины.

На последующий вопрос жительницы о том, что ей делать после, мэр предложил оформить новый кредит. После он пригрозил удалить возмущенную женщину из зала, передает Telegram-канал «Don Mash».

Обрушение стены жилого многоэтажного дома произошло в Ростове-на-Дону 27 января. Во время инцидента из дома эвакуировали 80 человек.

В Санкт-Петербурге обрушилась часть шестиэтажного дома на Гороховой улице. За день до этого у здания рухнула несущая стена. Обрушившаяся часть здания, сооруженного в 1885 году, ранее была признана предаварийной и находилась на ремонте, поэтому там никто не проживал.