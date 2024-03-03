СМИ: Мэр Ростова предложил жителям обрушившегося дома взять кредиты на жилье
Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил жительнице обрушившегося дома за счет выплаты погасить кредит за квартиру и взять новый.
— Получите выплату — погасите кредит, — ответил мэр на вопросы женщины.
На последующий вопрос жительницы о том, что ей делать после, мэр предложил оформить новый кредит. После он пригрозил удалить возмущенную женщину из зала, передает Telegram-канал «Don Mash».
Обрушение стены жилого многоэтажного дома произошло в Ростове-на-Дону 27 января. Во время инцидента из дома эвакуировали 80 человек.
В Санкт-Петербурге обрушилась часть шестиэтажного дома на Гороховой улице. За день до этого у здания рухнула несущая стена. Обрушившаяся часть здания, сооруженного в 1885 году, ранее была признана предаварийной и находилась на ремонте, поэтому там никто не проживал.
В ноябре в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома. В результате происшествия погибла пенсионерка. Следственный комитет заявил, что обрушение части дома, по предварительной информации, произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир. Что известно о состоянии дома до трагедии — в материале «Вечерней Москвы».