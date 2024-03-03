В России заблокировали словарь жестовых языков

Роскомнадзор заблокировал международный словарь жестовых языков мира Spread The Sign, сейчас в сервисе проверки блокировок ведомства при вводе адреса spreadthesign.com говорится об ограничении доступа к ресурсу.

© Газета.Ru

При этом при вводе данных сайта не приводятся данные от Роскомнадзора о дате начала блокировки и основаниях для этого шага. Однако реестр ведомства подтверждает факт ввода ограничений на посещение ресурса для россиян.

Словарь был создан в 2006 году, первоначально в нем было представлено шесть жестовых языков из разных стран мира. Сейчас в нем записано более 400 тыс. жестов на 44 различных языках, в том числе и на русском.

Проект имеет не только сайт, но и приложение. В базе данных Spread The Sign насчитывается более 610 тыс. видео с жестами для того, чтобы пользователи со всего мира могли ознакомиться с различными жестовыми языками.