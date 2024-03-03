Синоптик предупредил о северных сияниях в Москве и Петербурге

Из-за бушующей на Земле магнитной бури велик шанс увидеть на территории России северное сияние. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— В настоящее время резко повышена вероятность полярных сияний на территории нашей страны. В период с 20 до 24 часов полоса сияний будет смещена в европейскую часть России. В этот интервал времени возможно опускание полосы сияний до широт Санкт-Петербурга и Москвы, — рассказал он.

Магнитная буря обрушилась на Землю несколькими часами ранее и будет продолжаться еще до шести часов, написал Леус в своем Telegram-канале.

Первая в этом году магнитная буря началась 27 февраля на Земле после трех мощных вспышек на Солнце. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», как подобные явления сказываются на здоровье человека.