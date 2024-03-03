Синоптик предупредил о северных сияниях в Москве и Петербурге

Синоптик Леус предупредил о новых северных сияниях в Москве и Петербурге
Из-за бушующей на Земле магнитной бури велик шанс увидеть на территории России северное сияние. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— В настоящее время резко повышена вероятность полярных сияний на территории нашей страны. В период с 20 до 24 часов полоса сияний будет смещена в европейскую часть России. В этот интервал времени возможно опускание полосы сияний до широт Санкт-Петербурга и Москвы, — рассказал он.
Магнитная буря обрушилась на Землю несколькими часами ранее и будет продолжаться еще до шести часов, написал Леус в своем Telegram-канале.
Первая в этом году магнитная буря началась 27 февраля на Земле после трех мощных вспышек на Солнце. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», как подобные явления сказываются на здоровье человека.
Крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле был зарегистрирован на Солнце космическими мониторами в ночь на 23 февраля между 01:00 и 02:00 по московскому времени.