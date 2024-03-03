Экс-глава МИД Австрии объявила об окончательном переезде в Россию

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию. Она считает РФ свободной страной.

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», - цитирует ТАСС слова Кнайсль, выступающей на лекции Всемирного фестиваля молодежи.

Кроме того, бывшая глава австрийского дипломатического ведомства рассказала о своем желании построить дом на востоке России, чтобы остаться там жить.

«Я не городской житель», - сказала Кнайсль.