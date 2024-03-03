Пострадавшим жителям Карабулака помогут с жильем

Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время проведения контртеррористической операции (КТО), помогут. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

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«Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим в КТО жителям города Карабулака», — заявил он.

Калиматов также поблагодарил спецслужбы за грамотные действия во время КТО.

«Считаю, самое главное, что нет потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди жителей», — заключил глава региона.