Охлобыстин: Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки"

Регионы Донбасса, в которых продолжается специальная военная операция, не являются "прачечной" для участников "голой вечеринки", желающих поправить свою репутацию. Такое мнение в ходе дискуссии на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе высказал актер Иван Охлобыстин, на протяжении многих лет посещающий регионы с гуманитарными миссиями.

"Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они - наши, - сказал Охлобыстин. - Донбасс - это не "прачечная" и не место, куда посылают в наказание. Это большая честь (посещение зоны проведения специальной военной операции - прим. ТАСС), именно там сейчас бьются верные сердцем России".

Охлобыстин также охарактеризовал "голую вечеринку" как один из эпизодов в изменении "структуры мироздания".

"Именно высокие технологии начали владеть миром. И это тоже, может быть, столетия, может десятилетия - войн, изменений, пересечение рынков, миграций народов. Просто сейчас там, в Донбассе, была капелька воды, которая пустила волну. Изменения более масштабные. Мы стоим на пороге величайших изменений вообще в мире", - сказал актер.

Вопрос об отношении к посещению регионов Донбасса участниками "голой вечеринки" Охлобытину задала участница фестиваля из Луганской Народной Республики.

"Голая вечеринка" была организована в декабре блогером Анастасией Ивлеевой. Ее гостями тогда стали многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Вечеринка вызвала общественное порицание, в итоге принявшие в ней участие звезды публично извинялись за причастность к событию.