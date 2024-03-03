В Театре на Таганке подтвердили смерть актрисы Аллы Богиной

В московском Театре на Таганке подтвердили кончину актрисы Аллы Богиной.

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"1 марта на 79-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Алла Богина", - говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Алла Богина служила в Театре на Таганке с середины 1970-х годов. Под руководством Юрия Любимова она исполнила роль Маргариты в спектакле "Мастер и Маргарита", играла в спектаклях Николая Губенко.

"Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Аллы Богиной. Светлая память!", - отмечено в некрологе.

В театре добавили, что о дате и времени прощания с артисткой будет сообщено дополнительно.