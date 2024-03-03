В Театре на Таганке подтвердили смерть актрисы Аллы Богиной
В московском Театре на Таганке подтвердили кончину актрисы Аллы Богиной.
"1 марта на 79-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Алла Богина", - говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
Алла Богина служила в Театре на Таганке с середины 1970-х годов. Под руководством Юрия Любимова она исполнила роль Маргариты в спектакле "Мастер и Маргарита", играла в спектаклях Николая Губенко.
"Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Аллы Богиной. Светлая память!", - отмечено в некрологе.
В театре добавили, что о дате и времени прощания с артисткой будет сообщено дополнительно.
По имеющимся данным, пожилая актриса внезапно почувствовала себя плохо в своей квартире в Москве. Скорую ей вызвала соседка, но когда врачи прибыли - "помочь женщине уже было нельзя".