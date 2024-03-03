Хаматова о коллегах: «Даня и Ксения сидят без работы»

Уехавшая за границу после начала СВО актриса Чулпан Хаматова заявила, что ненароком скомпрометировала актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт. По ее мнению, они «сидят без работы», потому что выступили с Хаматовой на одной сцене. Об этом сообщает «Стархит».

Хаматова выступила против СВО и в 2022 году переехала в Латвию. В середине января она участвовала в концерте в Лондоне вместе с актерами Данилой Козловским и Ксенией Рапопорт. Они читали «Несерьезные рассказы» Саши Черного и, по словам Хаматовой, «собирали деньги на лекарства для детей, находящихся в русских клиниках».

Хаматова считает, что из-за этого у Козловского и Рапопорт начались неприятности.

«Для Козловского и Раппопорт стоять со мной на одной сцене было токсично, это имело для них последствия. Они без работы сидят — и Даня, и Ксения», — сказала Хаматова.

По ее словам, после совместного выступления, «к сожалению, по ним проехались».

Актриса предупреждала коллег, но они сказали, что «мы помогаем детям».