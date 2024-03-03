Хаматова о коллегах: «Даня и Ксения сидят без работы»

Актриса Хаматова заявила, что сделала «токсичными» Козловского и Раппопорт
Уехавшая за границу после начала СВО актриса Чулпан Хаматова заявила, что ненароком скомпрометировала актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт. По ее мнению, они «сидят без работы», потому что выступили с Хаматовой на одной сцене. Об этом сообщает «Стархит».
Хаматова выступила против СВО и в 2022 году переехала в Латвию. В середине января она участвовала в концерте в Лондоне вместе с актерами Данилой Козловским и Ксенией Рапопорт. Они читали «Несерьезные рассказы» Саши Черного и, по словам Хаматовой, «собирали деньги на лекарства для детей, находящихся в русских клиниках».
Хаматова считает, что из-за этого у Козловского и Рапопорт начались неприятности.
«Для Козловского и Раппопорт стоять со мной на одной сцене было токсично, это имело для них последствия. Они без работы сидят — и Даня, и Ксения», — сказала Хаматова.
По ее словам, после совместного выступления, «к сожалению, по ним проехались».
Актриса предупреждала коллег, но они сказали, что «мы помогаем детям».
Хаматова добавила, что официально больше не имеет отношения к благотворительному фонду «Подари жизнь», но «сердце вынуть из себя» не может и остается волонтером.