СМИ: дочь Хабенского госпитализировали в Москве с заболеванием легких
Семилетнюю дочь Константина Хабенского Александру из-за ухудшения самочувствия экстренно госпитализировали в Москве. Об этом в воскресенье, 3 марта, рассказал Telegram-канал Mash.
По его данным, у Александры было диагностировано заболевание легких. В субботу, 2 марта, когда девочка была у своей бабушки, она почувствовала себя нехорошо. Родственница незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи.
Врачи, прибывшие в квартиру женщины, осмотрели ребенка и сообщили о необходимости госпитализации. На текущий момент девочка пребывает под наблюдением медиков, следует из публикации Mash.
28 февраля стало известно, что телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в столице. Народную артистку РФ положили в больницу с обострением хронической болезни. Помимо основного недуга, у Вовк возникли проблемы с бронхами.
20 февраля стало известно об экстренной госпитализации директора театра «Ленком» Марка Варшавера. Как утверждалось, ему потребовалась экстренная медицинская помощь из-за воспаления легких. Врачи провели осмотр и все необходимые процедуры, однако от госпитализации Варшавер категорически отказался.