Дочь Хабенского госпитализировали в Москве

Семилетнюю дочь Константина Хабенского Александру из-за ухудшения самочувствия экстренно госпитализировали в Москве. Об этом в воскресенье, 3 марта, рассказал Telegram-канал Mash.

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По его данным, у Александры было диагностировано заболевание легких. В субботу, 2 марта, когда девочка была у своей бабушки, она почувствовала себя нехорошо. Родственница незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи.

Врачи, прибывшие в квартиру женщины, осмотрели ребенка и сообщили о необходимости госпитализации. На текущий момент девочка пребывает под наблюдением медиков, следует из публикации Mash.

28 февраля стало известно, что телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в столице. Народную артистку РФ положили в больницу с обострением хронической болезни. Помимо основного недуга, у Вовк возникли проблемы с бронхами.