Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе из-за праздника 8 Марта, который пройдет на следующей неделе в пятницу. Так, 8 марта будет нерабочим праздничный днем.
«В этом году праздник приходится на пятницу. Поэтому россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд», — пояснили в организации.
Кроме того, поскольку четверг, 7 марта, является предпраздничным, то продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.
Ранее россиянки назвали самые желанные подарки, которые они хотели бы получить на Международный женский день.
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