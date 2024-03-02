Пивоваров* передал права на Telegram-канал «Редакция»

Журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) заявил о передаче прав на Telegram-канал «Редакция».

«Я полностью передаю юридические права и управление этим каналом команде редакторов, которые вели и ведут его все последнее время», — заявил он.

По его словам, в ближайшее время канал поменяет название и логотип. У него останется личный канал, который он будет вести сам.

Иноагент отметил, что для него это «сложные и болезненные изменения». Канал находится в России, «работает вбелую», и «все рекламодатели тоже здесь», поэтому новый закон бьет по нему сильнее, чем по иноагентским ресурсам, находящимся за рубежом.

В частности, пришлось «попрощаться со значительной частью команды», поскольку была исчерпана возможность платить им зарплату.