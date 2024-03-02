На «Мосфильме» начались съемки картины про СВО

К осени 2024 года «Мосфильм» планирует завершить съемки ленты, рассказывающей о специальной военной операции на Украине. Кроме того, прорабатывается сценарий второго фильма на данную тему. Об этом сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров, передает РИА Новости.

«Сейчас у нас два сценария в работе», — сказал Шахназаров.

По его словам, пока это начальная фаза, но по одному из сценариев уже запускаются съемки. Выпустить фильм планируется «где-то осенью».

Гендиректор «Мосфильма» добавил, что не готов озвучить название нового проекта, но «связан он с СВО».