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На «Мосфильме» начались съемки картины про СВО

К осени 2024 года «Мосфильм» планирует завершить съемки ленты, рассказывающей о специальной военной операции на Украине. Кроме того, прорабатывается сценарий второго фильма на данную тему. Об этом сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров, передает РИА Новости.

На «Мосфильме» начались съемки картины про СВО
© РИА Новости

«Сейчас у нас два сценария в работе», — сказал Шахназаров.

По его словам, пока это начальная фаза, но по одному из сценариев уже запускаются съемки. Выпустить фильм планируется «где-то осенью».

Гендиректор «Мосфильма» добавил, что не готов озвучить название нового проекта, но «связан он с СВО».

Ранее в Крыму сняли документальный фильм, приуроченный ко второй годовщине СВО на Украине. Он рассказывает о помощи военным со стороны ученых, преподавателей и студентов Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Общество
Карен Шахназаров
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