Российский город покрылся черным снегом

Один из читинских микрорайонов покрылся угольной пылью. О реакции местной администрации на почерневший в городе снег пишет издание «Подъем».

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Черной пылью покрылись и детские площадки, и жилые дворы. Такой вид район обретает не впервые. Наблюдая регулярные выбросы пыли, жители микрорайона Песчанка уже призывают переименовать его в «Сажевку».

Источником выбросов является бывшая котельная Машзавода. Видя идущий из ее трубы дым, горожане стараются не выходить из дома. С жалобой на загрязнение воздуха читинцы обратились к властям. В мэрии уведомили, что предлагали организации «Теплоэнергосервис» безвозмездно передать котельную властям для ее модернизации. Ответа от собственника не поступило.

В межрегиональном управлении Росприроднадзора пояснили, что теплосооружение не подвластно федеральным надзорным структурам. Самым проблемным местом в городе котельную называл и зампред правительства Забайкалья Андрей Кефер. По его оценкам, эмиссия установки превышает 20 тонн углекислого газа. В сравнение с ней не идут ни одна из ведомственных котельных, отмечал чиновник.