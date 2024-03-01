Навального* похоронили в Москве
Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) похоронили на Борисовском кладбище в Москве.
Отпевание скончавшегося прошло в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине.
Ранее стало известно, что Навальный умер в колонии: после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Ему провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.