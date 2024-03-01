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Навального* похоронили в Москве

Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

Навального* похоронили в Москве
© РИА Новости

Отпевание скончавшегося прошло в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине.

Ранее стало известно, что Навальный умер в колонии: после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Ему провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

Общество
Алексей Навальный
Москва
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