Навального* похоронили в Москве

Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

Отпевание скончавшегося прошло в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине.