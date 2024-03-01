Песков объяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе «Время героев»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участниками программы «Время героев» могут стать обладатели гражданства РФ, участники или ветераны СВО, а также россияне, у которых отсутствуют судимости. Соответствующее заявление в пятницу, 1 марта, официальный представитель Кремля сделал в рамках дискуссии с журналистами.

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— Какие требования к участникам программы («Время героев» — прим. «ВМ»)?.. Быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО, специальной военной операции, и, наконец, не иметь судимости, — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что вся необходимая информация о программе будет доводиться до военных. Они смогут заполнить заявление на участие, которое вышлют организаторам, передает ТАСС.

Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 29 февраля назвал участников специальной военной операции на Украине настоящей элитой страны. Президент также заявил, что спецоперацию поддержало абсолютное большинство россиян, а бойцы СВО знают, что с ними вся страна.