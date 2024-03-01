Супруга актера Капатова раскрыла возможную причину смерти мужа

Причиной смерти актера Игоря Капатова, который озвучивал Мишутку в программе «Спокойной ночи, малыши!», стали осложнения после перенесенной операции на сердце. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщила супруга артиста Людмила.

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По ее словам, актер скончался в больнице из-за инфекции.

— У него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция, — рассказала она.

В беседе с агентством Регнум супруга Капатова отметила, что сейчас она занимается подготовкой к похоронам артиста.

Народный артист Республики Башкортостан Игорь Капатов скончался в возрасте 70 лет в четверг, 29 февраля.