Супруга актера Капатова раскрыла возможную причину смерти мужа

Супруга актера Игоря Капатова раскрыла возможную причину смерти мужа
Причиной смерти актера Игоря Капатова, который озвучивал Мишутку в программе «Спокойной ночи, малыши!», стали осложнения после перенесенной операции на сердце. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщила супруга артиста Людмила.
По ее словам, актер скончался в больнице из-за инфекции.
— У него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция, — рассказала она.
В беседе с агентством Регнум супруга Капатова отметила, что сейчас она занимается подготовкой к похоронам артиста.
Народный артист Республики Башкортостан Игорь Капатов скончался в возрасте 70 лет в четверг, 29 февраля.
Актер работал в труппах Башкирского государственного театра кукол и Государственного академического русского драматического театра. С 2001 года Капатов в течение почти десяти лет озвучивал Мишутку в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!».