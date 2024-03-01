Орнелла Мути едет в Россию писать книгу

Итальянская кинодива заявила, что едет со своей дочерью в Москву на время, достаточное для работы над книгой о своих "русских корнях".

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Как сообщает портал ГодЛитературы.РФ, на сайте крупнейшей итальянской газеты La Repubblica опубликовано интервью с Орнеллой Мути, в котором та заявила, что летит в Москву вместе с одной из своих дочерей. 9 марта она отметит здесь 69-й день рождения, встретится, вместе со своей подругой, дизайнером Ульяной Сергеенко (в чьих показах она неоднократно участвовала в качестве модели), с молодыми русскими модельерами, разделяющими принципы EcoFashion, "экологической моды" и предпочитающими ручную работу, - но, главное, собирается остаться в Москве на более долгий срок, достаточный для того, чтобы работать над книгой о своей жизни, начиная со своих "русских корней". Для чего уже учит русский язык.

Говоря о "русских корнях", синьора Ривелли (такая фамилия значится в паспорте, который Орнелла Мути предъявляет пограничникам) имеет в виду свою скончавшуюся в октябре 2020 года в возрасте 91 года мать, скульптора эстонского происхождения Ильзе Ренату Краузе, которая, по уверениям Орнеллы Мути, живала в Москве - в отличие от своих бабушки и дедушки, которые были петербуржцами.