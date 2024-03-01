Жители России высказались о доверии к президенту

Жители России в опросе ФОМ Владимиру Путину. Согласно результатам исследования, Путину доверяют 82 процента россиян, а его деятельность одобряют 80 процентов опрошенных.

Уточняется, что в вопросе доверия к главе государства 10 процентов респондентов придерживаются противоположного мнения. Не довольны действиями президента 7 процентов жителей страны.

Опрос «ФОМнибус» был проведен с 23 по 25 февраля текущего года. В нем приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.

Ранее, 17 февраля, стало известно, что за действующего президента РФ проголосовали бы 79 процентов россиян, если бы выборы прошли в ближайшее время, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.