На сайте Блиновской, находящейся в СИЗО, появился анонс нового марафона

«Быть автором своей жизни легко! Однако многие заходят в тупик будучи уверенными, что они все способны контролировать. Я больше про состояние потока… Когда ты начинаешь осознавать каждый поворот в своей жизни и ценить абсолютно все, что в ней происходит», — говорится в тексте.