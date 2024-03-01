На сайте Блиновской, находящейся в СИЗО, появился анонс нового марафона

На сайте Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, появился анонс нового марафона: как это возможно
Вчера на официальном сайте Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, появилось объявление о запуске нового марафона. Обещают эксклюзивно рассказать всю правду о задержании блогера и ее «работе над ошибками».
«Быть автором своей жизни легко! Однако многие заходят в тупик будучи уверенными, что они все способны контролировать. Я больше про состояние потока… Когда ты начинаешь осознавать каждый поворот в своей жизни и ценить абсолютно все, что в ней происходит», — говорится в тексте.
Адвокат Елены Блиновской прокомментировал появление подобной информации в беседе с SHOT, заявив, что сайт был взломан и они уже готовят заявление в полицию.
Отметим, это уже пятый случай взлома соцсетей Елены. К слову, у «королевы марафонов» в стенах СИЗО есть возможность посещать спортзал и даже салон красоты, но доступа к интернету нет.
Ранее сообщалось, что у находящейся в СИЗО Елены Блиновской украли голос и выманивают деньги от ее имени.