Мошенники запустили «эксклюзивный» марафон от имени блогера Елены Блиновской. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала ее адвокат Наталья Сальникова.

Ранее СМИ обратили внимание на сайт, который, используя фотографии и цитаты Блиновской, предлагает пройти марафон, якобы запущенный знаменитостью. На странице утверждается, что он «раскроет всю правду о задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим». За 990 рублей участникам обещают личное общение с блогером, которая «поделится мыслями, опытом и работой над ошибками».

«Это не ее сайт, его создали мошенники. Мы уже подали заявление в полицию, чтобы установили, кто это сделал, и приняли меры», — сказала Сальникова.

По мнению адвоката, таким образом злоумышленники пытаются завладеть деньгами потенциальных участников марафона.

Напомним, что 22 января Блиновскую перевели в СИЗО. Суд сменил меру пресечения с домашнего ареста по ходатайству следствия из-за вечеринки, которую знаменитость провела перед Новым годом. В числе 15 гостей на ней оказалась свидетель по ее делу.