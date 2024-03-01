Мошенники запустили «эксклюзивный» марафон от имени Блиновской
Мошенники запустили «эксклюзивный» марафон от имени блогера Елены Блиновской. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала ее адвокат Наталья Сальникова.
Ранее СМИ обратили внимание на сайт, который, используя фотографии и цитаты Блиновской, предлагает пройти марафон, якобы запущенный знаменитостью. На странице утверждается, что он «раскроет всю правду о задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим». За 990 рублей участникам обещают личное общение с блогером, которая «поделится мыслями, опытом и работой над ошибками».
«Это не ее сайт, его создали мошенники. Мы уже подали заявление в полицию, чтобы установили, кто это сделал, и приняли меры», — сказала Сальникова.
По мнению адвоката, таким образом злоумышленники пытаются завладеть деньгами потенциальных участников марафона.
Напомним, что 22 января Блиновскую перевели в СИЗО. Суд сменил меру пресечения с домашнего ареста по ходатайству следствия из-за вечеринки, которую знаменитость провела перед Новым годом. В числе 15 гостей на ней оказалась свидетель по ее делу.
В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ей грозит до 16 лет колонии.