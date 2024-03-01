Телеведущая Ольга Бузова раскритиковала на своей странице в соцсетях блогера Настю Ивлееву после поста о том, что она впервые посмотрела послание президента Владимира Путина России Федеральному собранию.

Ранее Ивлеева в своем Telegram-канале заявила, что впервые посмотрела послание главы государства и отметила, что в последние месяцы стала интересоваться политикой страны. Блогер заявила, что озвученные Путиным инициативы и проекты у нее «искренне отзываются» и она «пойдет за них голосовать».

В видео на своей странице в популярной социальной сети Бузова назвала странным, что «осознанный человек, которому за 30», впервые посмотрела обращение Путина.

«Не нормально жить в нашей стране и не смотреть то, что говорит президент. Тут никакой бадлон реально не поможет», — добавила текстом.