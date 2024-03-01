Экс-чемпионка РФ по бодибилдингу загорелась в собственной машине

Бывшая чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирина Богрунова загорелась в собственном автомобиле в столице. Об этом в пятницу, 1 марта, пишет Shot.

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По сообщениям Telegram-канала, спортсменка неудачно подкурила сигарету и получила сильные ожоги. 41-летняя бодибилдер ехала в автомобиле по району Строгино, когда захотела закурить. Из-за порыва ветра огонь моментально перекинулся на волосы Богруновой. Из-за этого спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Ирина Богрунова — мастер спорта по бодибилдингу и жиму штанги лежа, победитель и призер множества различных российских и европейских соревнований по бодибилдингу в разных категориях.