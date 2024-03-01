Названы самые популярные у россиян товары «с рук»

Большинство россиян (73 процента) готовы покупать товары у частных продавцов на ресейл-платформах, а 68 процентов сами имеют опыт продажи на подобных площадках, выяснили аналитики платформы «Авито». Они также назвали товары «с рук», которые являются самыми популярными. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

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По данным аналитиков, чем моложе респонденты, тем большая доля открыта к такому виду шоппинга. Так, среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет покупать товары «с рук» не против 83 процента, а среди респондентов старше 65 лет таких 54 процента.

Среди наиболее популярных товаров, которые россияне готовы приобрести таким образом, оказались мебель и предметы интерьера (36 процента). В частности, на ресейл-платформах россияне ищут диваны, шкафы, столы, стулья, а также картины, вазы, винтажный декор. За этой категорией следуют книги (32 процента) и бытовая техника (30 процентов) — стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, пылесосы и прочее. Также в топ-5 вошли электроника и гаджеты (28 процентов), а также спортивное снаряжение (24 процента) — беговые дорожки и другие домашние тренажеры. В открытых ответах респонденты чаще всего упоминали запчасти. Кроме того, большим спросом пользуются растения.

Примечательно, что мужчины чаще всего покупают у частных продавцов бытовую технику, электронику и гаджеты (35 и 38 процентов соответственно), а женщины — мебель, предметы интерьера и книги (40 и 35 процентов).

Большинство пользуется ресейлом для экономии — так ответили 52 процента респондентов. 43 процента отметили, что на таких платформах можно найти лучший вариант по соотношению цены и качества. Например, можно выбрать вещь б/у в отличном состоянии, но от более дорогого и качественного бренда. 33 процента ценят ресейл-площадки за то, что на них можно найти уникальные вещи — винтаж или интересные экземпляры ручной работы. 22 процента предпочитают обращаться к таким платформам, когда не могут найти нужный товар в наличии в рознице.